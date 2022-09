Atletica: operazione ok per Palmisano, tra una settimana il via alla riabilitazione

Bologna, 29 set. – (Adnkronos) – Intervento chirurgico per la campionessa olimpica della 20 km di marcia Antonella Palmisano, operata stamattina all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. “L’atleta è stata sottoposta in data odierna a intervento di rimozione di setto fibroso inglobante il nervo sciatico nello spazio gluteo profondo dell’anca sinistra – informa il medico federale, dott.

Andrea Billi – l’equipe chirurgica diretta dal dottor Dante Dallari ha espresso parere positivo sull’andamento dell’intervento. L’atleta dovrà osservare un periodo di riposo di una settimana, per poi iniziare la riabilitazione. I tempi di recupero verranno valutati successivamente”.

L’operazione era finalizzata a risolvere in maniera definitiva i problemi fisici che hanno fortemente condizionato la campionessa azzurra, in particolare nel corso del 2022, costringendola a rinunciare ai Mondiali di Eugene e agli Europei di Monaco di Baviera.

Per la 31enne delle Fiamme Gialle allenata da Patrizio Parcesepe, regina a cinque cerchi con il memorabile trionfo dello scorso anno sulle strade di Sapporo, il mirino si sposta quindi sui Mondiali di Budapest del prossimo agosto e sulle Olimpiadi di Parigi in calendario nel 2024.

“Adesso posso ricominciare a sognare per gli anni futuri – le parole di Antonella Palmisano – non vedevo l’ora di affrontare questo intervento, perché il fastidio, quest’anno, era davvero peggiorato e cominciava a limitarmi un po’ troppo: non era più gestibile, lo sentivo anche stando seduta e non soltanto quando marciavo.

Devo ringraziare tutta l’equipe del Rizzoli che mi è stata accanto: sono stati gentilissimi e mi hanno rassicurato. Mi rincuora il fatto che non servirà un secondo intervento. Adesso mi attende tanta riabilitazione, lo sa bene il mio fisio Cristian Bruno che ormai è abituato, considerati i tanti problemi fisici che ho avuto negli anni. Parigi? Sì, ci penso già. Non resterà soltanto un sogno”.