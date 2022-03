Atletica: pesisti azzurri in evidenza in Coppa Europa, Weir 21,99 e Ponzio 21,83

Leiria, 13 mar. – (Adnkronos) – È una doppia prestazione sensazionale, quella di Zane Weir e Nick Ponzio in Coppa Europa di lanci a Leiria (Portogallo), a soli sei giorni dalla finale diretta dei Mondiali indoor di Belgrado in programma per il tardo pomeriggio di sabato 19 marzo.

Weir bussa alle porte dei ventidue metri con 21,99 e diventa il secondo italiano di sempre all’aperto, dietro il campione olimpico di Los Angeles 1984 Alessandro Andrei (22,91 nel 1987), al pari del compagno d’allenamento Leonardo Fabbri che centrò lo stesso 21,99 agli Assoluti di Padova 2020. Pochi istanti dopo la spallata straordinaria di Weir, lo imita Ponzio, che manda in frantumi il primato personale con 21,83, quarto azzurro di ogni epoca, per completare una settimana eccezionale, iniziata lunedì con il record italiano indoor di 21,61.

Inevitabile guardare con interesse le liste mondiali stagionali, tra indoor e outdoor: meglio di Weir (Fiamme Gialle), allenato da Paolo Dal Soglio, ha fatto soltanto lo statunitense campione olimpico e primatista del mondo Ryan Crouser che quest’anno ha lanciato 22,51 al coperto. Per Ponzio (Athletic Club 96 Alperia) c’è invece la quinta misura dell’anno, non lontano dal polacco Konrad Bukowiecki (21,91) e dal croato Filip Mihaljevic (21,84).

L’Italia mette a segno la prima doppietta di sempre in ventuno edizioni della Coppa Europa di lanci: mai era accaduto di avere due azzurri nei primi due posti di una gara in questo evento continentale. E soltanto nel 2008 c’erano state due vittorie azzurre nella stessa edizione: quattordici anni fa Marco Lingua nel martello e Assunta Legnante nel peso, quest’anno Weir nel peso e Daisy Osakue che lancia 61,56 nel disco.