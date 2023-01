Atletica: Riccardo Orsoni e Sara Vitiello campioni italiani nei 35 km di marcia

Milazzo, 29 gen. - (Adnkronos) - Sono Riccardo Orsoni e Sara Vitiello i primi campioni italiani assoluti del 2023. È il verdetto dei Tricolori della 35 km di marcia, andati in scena stamattina sulle strade di Milazzo (Messina). Per entrambi si tratta del primo titolo assoluto in carriera: il ...

Milazzo, 29 gen.

– (Adnkronos) – Sono Riccardo Orsoni e Sara Vitiello i primi campioni italiani assoluti del 2023. È il verdetto dei Tricolori della 35 km di marcia, andati in scena stamattina sulle strade di Milazzo (Messina). Per entrambi si tratta del primo titolo assoluto in carriera: il 23enne lombardo delle Fiamme Gialle si impone con il primato personale di 2h33:06, la 26enne reggiana della Self Atletica Montanari Gruzza scende per la prima volta sotto le tre ore e conquista il successo con 2h54:06.

Ottima la condotta di gara di Orsoni fino al ventottesimo chilometro, in tandem con il cinese Cui Lihong che ovviamente non competeva per il titolo italiano ma che chiude la prova al primo posto in 2h29:58. Una flessione nei sette chilometri conclusivi non consente all’azzurro di avvicinare lo standard per i Mondiali di Budapest fissato a 2h29:40. C’è comunque il progresso di oltre un minuto e mezzo rispetto al precedente limite personale di 2h34:42 siglato nella passata edizione tricolore a Pescara.

Seconda piazza per Michele Antonelli (Aeronautica, 2h40:42), terzo Gabriele Gamba (Atl. Riccardi Milano 1946) che con il PB di 2h43:16 si prende anche il titolo italiano under 23 alla sua seconda esperienza sulla distanza.

Al femminile, Vitiello può esultare per un netto miglioramento che la porta in una dimensione internazionale: oltre sei minuti rispetto alla scorsa stagione (aveva 3h00:12), ottenendo un crono che soddisfa anche lo standard Fidal per i Mondiali di Budapest, ovvero un tempo che potrà essere tenuto in considerazione in caso di eventuali inviti.

L’emiliana fa meglio di Lidia Barcella (Bracco Atletica), sesta agli Europei di Monaco di Baviera, seconda in Sicilia con 2h54:55, e della campionessa uscente Federica Curiazzi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter), quarta a Monaco, oggi terza con 2h58:09. Anche qui una vittoria per la Cina: assolo per Li Maocuo (2h46:38), la medaglia d’argento mondiale della 50 km di marcia nella rovente notte di Doha 2019.

Nella 20 km, gara che non assegnava il titolo italiano ma che era valida per la prima prova dei Campionati di Società di marcia, si mette in mostra Andrea Cosi, già in top ten agli Europei di Monaco (decimo).

Il marciatore dell’Atletica Firenze Marathon toglie altri venti secondi al personale siglato lo scorso anno a La Coruna ed è terzo con 1h21:39, sempre incollato ai validi marciatori cinesi He Xianghong (1h21:36) e Wang Kaihua (1h21:39), quest’ultimo per tre volte fra i primi otto tra Olimpiadi e Mondiali. Al femminile cresce Alexandrina Mihai (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco), al primato personale con 1h35:41.