Atletica: Sezione Nazionale Anfi 'AtletiFiamme Gialle' festeggia vent’anni

Roma, 14 apr. – (Adnkronos) – Ieri, presso il Centro Sportivo di Castelporziano e in occasione del raduno degli ex atleti delle Fiamme Gialle per il centenario dell’Atletica gialloverde, era presente una rappresentanza della Sezione Nazionale Anfi “Atleti Fiamme Gialle” che ha colto l’occasione per festeggiare i suoi primi vent’anni.

Per rilanciare fortemente l’attività della Sezione, nel mese di febbraio, sono state rinnovate le cariche sociali con nomina di Presidente il Generale Gianni Gola e Vicepresidente il Generale Vincenzo Parrinello. L’obiettivo della nuova dirigenza è quello di riuscire a coinvolgere numerosi ex atleti di tutti gli sport e di dar vita a molteplici iniziative sportive e sociali sia a livello locale, che nazionale, proprio come espresso dal Presidente Gola “in modo tale da tenere vivo in forma permanente il senso di appartenenza e i legami tra noi, allo stesso grado di eccellenza con cui le Fiamme Gialle, hanno saputo sempre onorare lo sport italiano”.

La prima iniziativa messa in atto dal nuovo direttivo è stata quella di far rinascere “Traguardo”, la storica rivista delle Fiamme Gialle che verrà pubblicata on line. Traguardo, nata artigianalmente nel 1975 nel sottoscala della sede del “Plotone Atleti”, nella sua vita ultra ventennale, si era trasformato in una rivista patinata arricchendosi di contenuti non solo di atletica ma anche di tutte le altre discipline del sodalizio gialloverde. Il numero 1 (aprile 2022) della nuova edizione di “Traguardo” targato Anfi “Atleti Fiamme Gialle” è da oggi on-line sul sito ufficiale dei Gruppi Sportivi Fiamme Gialle e scaricabile da tutti gli appassionati attraverso il link: http://www.fiammegialle.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=3199&Itemid=833.