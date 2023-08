Atletica: staff Jacobs, 'nessun allarme o mistero, sarà al raduno azzurro e poi ai Mondiali'

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Nessun mistero o allarme per Marcell Jacobs. Ha fatto gli ultimi controlli come da programma e nel fine settimana raggiungerà gli azzurri al raduno in vista dei mondiali". Lo spiegano all'Adnkronos dall'entourage dello sprinter azzurro, Marcell ...

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – "Nessun mistero o allarme per Marcell Jacobs. Ha fatto gli ultimi controlli come da programma e nel fine settimana raggiungerà gli azzurri al raduno in vista dei mondiali". Lo spiegano all'Adnkronos dall'entourage dello sprinter azzurro, Marcell Jacobs, campione olimpico a Tokyo, dopo i dubbi sollevati da alcuni media in questi giorni sulle sue condizioni in vista dei mondiali di atletica a Budapest dal 19 agosto. "Marcell sta cercando di trovare la miglior forma possibile per i mondiali, sta lavorando duramente. Si è affidato al professor Hans Mueller ed era previsto un ultimo controllo a Monaco prima di rientrare. In questo periodo ha fatto la spola tra Monaco e Roma allenandosi e nello stesso tempo facendo i trattamenti per recuperare la forma fisica, sempre tutto sotto controllo del professore. Nel week-end sarà al raduno con gli altri azzurri e il 17 a Budapest per i mondiali. Farà 100 e staffetta? Nel ritiri azzurro proverà i cambi, vuole rispettare il programma e la tabella di marcia", hanno spiegato.