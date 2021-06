Atletica: Tamberi a Leverkusen, 'Tokyo è già iniziata'

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – "Sono rimaste tre gare quindi non si può più parlare di preparazione per Tokyo, perché in realtà Tokyo già è iniziata". Queste le parole di Gianmarco Tamberi, primatista italiano nel salto in alto, al True Athletes Classic, di Leverkusen, in Germania.

"L’obiettivo è fare più salti possibili tecnicamente bene eseguiti -prosegue Tamberi- cosi da arrivare a misure alte con automatismi più consolidati, e potermi concentrare sul saltare l’asticella invece che sugli aspetti tecnici. In queste tre gare, la prima in Germania, poi in Ungheria a Szekesfehervar il 6 luglio e a Montecarlo il 9 luglio, voglio assolutamente mantenere una media molto alta con l’obiettivo di avere un picco importante in almeno una delle tre".