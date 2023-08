Atletica: Tamberi fa festa con un tuffo nella vasca dei 3000 siepi

Budapest, 22 ago. - (Adnkronos) - Esultanza speciale per Gianmarco Tamberi dopo la vittoria della medaglia d'oro nel salto in alto ai mondiali di Budapest. Il 31enne marchigiana festeggia tuffandosi nella vasca dei 3mila siepi, insieme al vincitore della gara, il marocchino Soufiane el Bakkali....

Budapest, 22 ago. – (Adnkronos) – Esultanza speciale per Gianmarco Tamberi dopo la vittoria della medaglia d'oro nel salto in alto ai mondiali di Budapest. Il 31enne marchigiana festeggia tuffandosi nella vasca dei 3mila siepi, insieme al vincitore della gara, il marocchino Soufiane el Bakkali. Il tuffo completa i festeggiamenti in pista dell'azzurro nei quali ha coinvolto il suo amico Barshim, campione olimpico con lui a Tokyo e oggi terzo.