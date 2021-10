Atletica: Tamberi, 'niente premi? Ai Giochi nessuno ha goduto come noi'

Roma, 22 ott. – (Adnkronos) – "A quanto pare non saremo noi a vincere il premio di 'atleta dell'anno' (forse giustamente aggiungo io) ma quello che è certo è che nessun paese al mondo ha goduto come noi in quei 10 minuti!!!". Così su Instagram il campione olimpico del salto in alto Gianmarco Tamberi commenta l'esclusione sua e di Marcel Jacobs, oro a Tokyo nei 100 metri e nella 4×100, dalla lista dei 10 atleti che si contenderanno il premio di atleta dell'anno della World Athletics.

"E allora ricordiamoglielo… facciamo rimbalzare di nuovo questo abbraccio nel telefono di tutti quanti!! A noi 'basta' la gioia e la consapevolezza di aver vinto le olimpiadi!", aggiunge il 29enne marchigiano.