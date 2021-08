(Adnkronos) – L’anconetano delle Fiamme Oro tornerà in pedana nella prossima settimana a Rovereto, in Trentino, martedì 31 agosto per gareggiare di fronte agli spettatori italiani. Nella serata di giovedì, il meeting stellare allo stadio de La Pontaise di Losanna con tanti big dell’atletica mondiale e tre azzurri: il campione olimpico della 4×100 Fausto Desalu al via nei 200 metri, Zane Weir nel peso e Gaia Sabbatini nei 1500 metri.

Diretta tv su Sky Sport Action dalle ore 20 alle 22.