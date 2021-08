Atletica: Tamberi salta 2,24 a Losanna, solo 5° in prima gara dopo Giochi

Losanna, 25 ago. – (Adnkronos) – Quinto posto per Gianmarco Tamberi nel salto in alto in piazza a Losanna, anteprima del meeting della Wanda Diamond League. Alla prima uscita da campione olimpico in carica, l’azzurro supera la quota di 2,24 senza errori fino a quel punto, ma poi sbaglia una volta a 2,27 e due volte al successivo 2,30.

Non decolla la gara, senza risultati eclatanti per nessuno degli atleti, con la vittoria al russo Ilya Ivanyuk che è l’unico a valicare 2,30 al secondo tentativo, la stessa misura da lui ottenuta a Tokyo che però gli aveva dato soltanto la nona posizione.

Nella città svizzera con 2,27 chiudono lo statunitense Shelby McEwen, l’ucraino Andriy Protsenko e il messicano Edgar Rivera, finiti nell’ordine in classifica. Esce subito di scena invece il bielorusso Maksim Nedasekau, bronzo ai Giochi, con tre nulli al 2,16 di ingresso.

Per il 29enne marchigiano, a poco più di tre settimane dalla meravigliosa impresa di Tokyo, c’è comunque la gioia di raccogliere l’applauso del pubblico: circa 1500 persone ammesse nella piazza centrale che dall’inizio alla fine acclamano “Gimbo”, comprensibilmente ancora un po’ scarico dopo l’enorme felicità del trionfo alle Olimpiadi.