Atletica: Tortu, 'contento dell'esordio, centrato l'obiettivo di correre in 20"30'

Nairobi, 13 mag. - (Adnkronos) - “Sono contento, ho esordito con 11 centesimi in meno dello scorso anno e sono arrivato molto vicino ad atleti che hanno già corso molto forte quest’anno. Come obiettivo dichiarato al mio allenatore, per oggi avevo detto 20"30 e ho fatto propri...

Nairobi, 13 mag. – (Adnkronos) – “Sono contento, ho esordito con 11 centesimi in meno dello scorso anno e sono arrivato molto vicino ad atleti che hanno già corso molto forte quest’anno. Come obiettivo dichiarato al mio allenatore, per oggi avevo detto 20"30 e ho fatto proprio questo risultato preciso". Così Filippo Tortu dopo il 4° posto nei 200 metri in 20"30 al meeting di Nairobi, all'esordio stagionale nella distanza. "Non posso che essere mediamente soddisfatto di come sono andate le prime due gare, sapendo che c’è molto ancora da lavorare. E infatti ora torno ad allenarmi con concentrazione in vista di Savona e dell’esordio sui 100 metri”, aggiunge Tortu, dando appuntamento per mercoledì 24 maggio.