Doha, 12 mag. (Adnkronos) – “Sono arrivato a Doha domenica notte e ho avuto qualche giorno per acclimatarmi. È una bella emozione tornare dove sono entrato in finale ai Mondiali del 2019 e non vedo l’ora di scendere in gara domani sera".

Sono le parole del velocista azzurro, Filippo Tortu, in vista della gara di Doha. "L’esordio strano di Nairobi mi ha lasciato addosso una sensazione di non completezza che vorrei colmare domani sera. Sono molto carico e concentrato”, ha aggiunto Tortu.