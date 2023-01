Madrid, 8 gen. (Adnkronos) - Il Barcellona si impone 1-0 sull'Atletico Madrid al Metropolitano e si prende la vetta in solitaria della Liga con 41 punti, staccando di 3 lunghezze il Real Madrid. Alla squadra di Xavi basta la rete di Dembelè al 22' per avere la meglio sull'Atlet...

(Adnkronos) – Il Barcellona si impone 1-0 sull'Atletico Madrid al Metropolitano e si prende la vetta in solitaria della Liga con 41 punti, staccando di 3 lunghezze il Real Madrid. Alla squadra di Xavi basta la rete di Dembelè al 22' per avere la meglio sull'Atletico Madrid di Simeone, che resta al quinto posto con il Villarreal. Nel finale due espulsi: Savic per l'Atletico e Ferran Torres per il Barca.