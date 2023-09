Atmosfere rosa, musica e magia, oltre 15mila presenze al Winx Fairy Day

Roma, 11 set. (askanews) – Bambine truccate e vestite da fatine, palloncini, fontane rosa e atmosfere magiche. Oltre 15mila presenze al parco divertimenti Mirabilandia, nel comune di Ravenna, per “Winx Fairy Day” sabato 9 settembre, una giornata speciale per tutti gli appassionati delle fatine e delle loro avventure create da Iginio Straffi che da 19 anni sono famose in oltre 150 paesi.

Tante famiglie e soprattutto tante bambine hanno potuto partecipare per tutto il giorno ai laboratori allestiti in una speciale area del parco tematizzata che le ha fatte immergere nel mondo di Alfea, tra giochi, sessioni di make-up, sfilate, canzoni e altre attività ispirate alla serie tv.

Hanno potuto incontrare dal vivo e scattarsi foto con le loro beniamine, le sei fate Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna e Aisha che, in serata, si sono anche esibite nel nuovo spettacolo “Winx Magic Party” con il principe Sky, facendo cantare e ballare. Un’iniziativa, fa sapere il Gruppo Rainbow, creatore della saga Winx Club che ha riscosso grande successo. E già si pensa di ripetere.