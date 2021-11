ATP Finals: Sinner sconfitto da Medvedev, ma esce a testa alta

Partita molto accesa e combattuta agli Atp Finals dove il russo Medvedev ha battuto Jannik Sinner che è uscito a testa alta tra gli applausi del pubblico.

Una partita molto accesa e combattuta quella tra Jannik Sinner e il numero due al mondo Medvedev. Ammirevole la grande reazione e l’impegno che ha avuto Sinner nel tentare di ribaltare le sorti della partita. Il punteggio finale è di 6 – 0 ; 6 – 7 ; 7 – 6.

Atp finals Medvedev Sinner, una partita combattuta fino alla fine

Sulla carta questa partita poteva essere poco interessante. Jannik Sinner era stato infatti eliminato già nel pomeriggio di giovedì 18 novembre a seguito della vittoria di Zverev che ha sfidato il tennista polacco Hurkacz. Invece nonostante un inizio davvero in sordina, Sinner si è difeso bene contro un avversario tra i più forti al mondo e dopo essere riuscito a dare del filo da torcere in due set che si sono risolti entrambi al tie-break.

Una partita dunque combattutissima che è giunta al termine dopo quasi due ore e mezza di gioco.

Atp finals Medvedev Sinner, un inizio da incubo

Nella prima parte della partita, è stata fin da subito evidente la grande forza del tennista russo che è riuscito ad imporsi con un risultato schiacciante di 6 – 0. Si tratta di un risultato che avrebbe potuto demotivare l’azzurro, eppure già dal secondo set, Medvedev ha dovuto fare i conti con l’incredibile ripresa di Sinner.

Quest’ultimo è riuscito a portare a casa l’ottimo risultato di 6 – 7 tra gli applausi del pubblico che non ha mancato di sostenerlo per tutta la partita.

Atp finals Medvedev Sinner, situazione equilibrata anche nel terzo set

Anche il terzo set è stato segnato, come per il secondo, da un grande equilibrio nonostante sul finale sia stato Medvedev ad avere la meglio. In particolare Sinner è stato ad un passo da raggiunge anche quest’ultimo set.

La grande esperienza del russo che ha chiuso il conto con uno splendido rovescio, ha tuttavia fatto la differenza.

Nel frattempo il quadro delle semifinali delle Atp Finals sta pian piano prendendo forma. C’è grande attesa per la sfida di lusso tra Zverev e Djokovic. Infine il russo Medvedev potrebbe incontrare uno tra Ruud e Rublev.