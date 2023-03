ATP Miami 2023, Sinner batte Ruusuvuori e vola in semifinale

Miami, 30 mar. (Adnkronos) - Jannik Sinner si qualifica per la semifinale del torneo Atp 1000 di Miami. Il tennista altoatesino ha superato nei quarti di finale il finlandese Emil Ruusuvuori, n. 54 Atp, con un netto 6-3, 6-1 in un match che è stato interrotto per pioggia all'inizio del s...

Miami, 30 mar. (Adnkronos) – Jannik Sinner si qualifica per la semifinale del torneo Atp 1000 di Miami. Il tennista altoatesino ha superato nei quarti di finale il finlandese Emil Ruusuvuori, n. 54 Atp, con un netto 6-3, 6-1 in un match che è stato interrotto per pioggia all'inizio del secondo set per oltre due ore. Per Sinner si tratta della terza semifinale in un Atp 1000, la seconda a Miami e la seconda consecutiva dopo l'dian Wells. Adesso dovrà vedersela contro il vincente tra il numero uno al mondo Carlos Alcaraz e lo statunitense Taylor Fritz, numero 10 del ranking.