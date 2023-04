Atp Montecarlo 2023: Sinner, Berrettini e Musetti agli ottavi

Montecarlo, 12 apr. -(Adnkronos) – Tris azzurro agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo 2023 (terra, montepremi 5.779.335 euro). Jannik Sinner, numero 8 del mondo e 7 del seeding, sfrutta il ritiro dell'argentino Diego Schwartzman, numero 36 del ranking Atp, sul punteggio di 6-0, 3-1 in suo favore. Sinner affronterà il polacco Hubert Hurkacz, numero 13 del mondo e decima testa di serie.

Matteo Berrettini batte in rimonta 7-5, 6-7 (1-7), 4-6 in due ore e 43' minuti, l'argentino Francisco Cerundolo, numero 33 del ranking. L'azzurro, n.22 Atp, si troverà adesso di fronte il danese Holger Rune, numero sei del seeding, che oggi ha battuto in due set 6-2, 6-4 l'austriaco Dominic Thiem.

Lorenzo Musetti, numero 21 del mondo e 16 del seeding, supera il 19enne marchigiano Luca Nardi, numero 159 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-0, 6-0 in 50 minuti. Dopo il successo nel derby Musetti affronterà agli ottavi il 35enne serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo e prima testa di serie.

Si ferma invece la corsa di Lorenzo Sonego all'Atp di Montecarlo. L'azzurro si ferma davanti a Daniil Medvedev nei sedicesimi di finale: il russo vince 6-3 6-2 in circa un'ora e mezza di gioco.