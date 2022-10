Atp Napoli 2022, Musetti batte Berrettini in finale e vince torneo

Napoli, 23 ott. (Adnkronos) – Lorenzo Musetti vince il torneo Atp Napoli 2022 battendo, nella finale tutta italiana, Matteo Berrettini non al meglio per i problemi al piede, in due set con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-2 in due ore.

Il 20enne di Carrara vince così il suo secondo titolo Atp in carriera, senza perdere neanche un set, e salirà al numero 23 del ranking Atp.

"E' ovvio che dispiace sempre un po' vincere contro un italiano e contro un amico, però in questi casi bisogna essere un po' egoisti e pensare alla propria carriera e al proprio momento. Sono veramente felice", le parole di Lorenzo Musetti ai microfoni di Supertennis.

"Non è stato un match facile, eravamo entrambi un po' tesi all'inizio. Siamo stati bravi a non farci brekkare, poi il tie-break è stato molto combattuto. Nel secondo set ha prevalso un po' la fisicità, si è visto che Matteo faceva fatica con il piede. Ho fatto un gran torneo, dal non dover partecipare a vincere è molto bello. E' una vittoria molto importante per la mia carriera. Ora festeggerò con una super pizza", aggiunge soddisfatto Musetti.

"E' una sensazione bellissima vincere davanti a tanti tifosi, fra i quali i miei genitori, oggi sugli spalti".