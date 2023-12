Atreju: Arianna Meloni si emoziona, 'Giorgia sa che non è sola'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – "Sì, mi sono emozionata perché abbiamo tutti lavorato tanto. Mi sono emozionata non tanto per il ringraziamento personale che ha fatto, ma perché ho visto mia sorella soddisfatta del lavoro che era stato fatto" ad Atreju, "siccome conosco tutti i sacrifici che sta facendo, mi ha fatto contenta che ha capito che non è sola". Così Arianna Meloni a margine della kermesse di Fdi.