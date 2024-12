Atreju, Cicalone: le forze dell'ordine hanno vincoli burocratici assurdi

Roma, 13 dic. (askanews) -“Io non sono dell’idea che devo chiamare le forze dell’ordine perché uno mi fa la linguaccia o mi minaccia. Se qualcuno mi minaccia io posso rispondere ‘Guarda, la minaccia non me la fare, non ha senso specie perché non la porterai mai a termine’. Io non ho paura di queste cose e non mi metto a chiamare le forze dell’ordine. Però ci sono momenti in cui arrivano le forze in ordine e non possono intervenire perché hanno dietro come orizzonte qualcosa contro di loro, con persone che le filmano solo nei momenti che possono essere utlizzati. Le forze dell’ordine ci sono ma hanno dei vincoli burocratici assurdi, dovrebbero tutelare nel momento di necessità non per le stupidaggini”. Lo ha detto lo youtuber Simone Ruzzi, noto come Cicalone, intervenendo alla festa di Fratelli d’Italia, Atreju.