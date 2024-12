Milano, 13 dic. (askanews) – “C’è una antipatia ideologica per la parola sicurezza e c’è un odio ideologico per la divisa da parte della sinistra. Ancora oggi non hanno imparato la lezione di Pasolini. QUesti annoiati figli di papà col cuore a sinistra e il portafoglio a destra che sfondano la testa alle divise. Allora noi abbiamo introdotto pene più aggravate per chi aggredisce uomini e donne in divisa”. Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Del Mastro, ad Atreju.