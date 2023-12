Atreju: Donzelli, '30mila presenze in 4 giorni'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – “Trentamila presenze nei quattro giorni di manifestazione, 44 confronti con 244 personaggi nazionali ed internazionali ospitati nei 5 mila metri quadri di festa allestita fra aree dibattiti e stampa con oltre mille giornalisti accreditati, mostre e villaggio di Natale con 32 casette, 16 associazioni di volontariato e una pista di pattinaggio frequentata in questi giorni da 2 mila persone fra adulti e bambini. Il più grande ringraziamento va ai 500 volontari, per lo più militanti di Gioventù nazionale, che con il loro impagabile e incessante lavoro hanno consentito il successo di partecipazione alla manifestazione”. Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.