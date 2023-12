Atreju: Meloni, 'essere a casa mi ricorda chi sono e che non sono sola...

Atreju: Meloni, 'essere a casa mi ricorda chi sono e che non sono sola...

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Sono sinceramente felice di essere qui oggi: è stata una settimana impossibile, un anno impossibile e non mi sarebbe dispiaciuto dormire qualche ora in più di domenica mattina, ma sono felice perché c'è solo una cosa della quale io h...

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – "Sono sinceramente felice di essere qui oggi: è stata una settimana impossibile, un anno impossibile e non mi sarebbe dispiaciuto dormire qualche ora in più di domenica mattina, ma sono felice perché c'è solo una cosa della quale io ho più bisogno che di dormire ed è tornare a casa, perché voi possiate ricordarmi che io non sono sola". Così la premier Giorgia Meloni dal palco di Atreju.