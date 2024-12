Atreju, Musumeci: ambientalismo tenga conto di società e economia

Roma, 13 dic. (askanews) – L’ambientalismo deve tener conto anche “dell’economia”, altrimenti “si crea la desertificazione e l’Italia non se lo può permettere”: lo dice il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci partecipando a un panel su “eco-logica ed eco-follia” alla kermesse di Fratelli d’Italia, Atreju, in corso al Circo Massimo a Roma.

“Noi riteniamo che l’ambientalismo debba tenere conto di tre obbiettivi che devono essere in equilibrio: sostenibilità dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, altrimenti creiamo la desertificazione e l’Italia questo non se lo può permettere. Bisognerebbe dirlo a chiare lettere all’Europa, all’Unione Europea, e la nuova topografia del Parlamento europeo e anche della nuova Commissione può costituire un utile elemento per avviare un ragionamento diverso” ha detto Musumeci.