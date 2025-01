Attacchi a Starmer e altri leader Ue: "Musk pensa solo ai clic"

Londra, 7 gen. (askanews) – Prima sessione del Parlamento britannico nel nuovo anno, la ministra dell’Interno, Yvette Cooper, risponde alle pesanti critiche riguardanti gli abusi sessuali sui minori in Inghilterra del Nord – ad opera di organizzazioni criminali di origini asiatiche – al centro dei pesantissimi attacchi che l’imprenditore miliardario Elon Musk ha rivolto contro il primo ministro britannico Keir Starmer quando era procuratore capo.

“L’onorevole collega ha ragione a dire che si tratta di mostrare rispetto per le vittime. Non può riguardare solo il perpetuare la disinformazione online per il bene dei clic, per il bene dei follower. Ha a che fare con il rispetto per le vittime e per i sopravvissuti e per i cambiamenti pratici che abbiamo la responsabilità di adottare”, ha affermato la ministra, sostenendo che solo le indagini della polizia potranno arrivare alla verità sui colpevoli.

E mentre in Italia è scoppiata la polemica per i negoziati in corso con la SpaceX di Elon Musk per un contratto da 1,5

miliardi di dollari che prevede la fornitura al governo dei servizi della rete internet satellitare Starlink, Starmer non è l’unico tra i leader Ue presi di mira dal tycoon sudafricano naturalizzato statunitense, pezzo da Novanta della nuova amministrazione Trump in arrivo: scatenato, Musk ha preso di mira anche il cancelliere Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron, in un’escalation che sta già diventando di dimensioni continentali.