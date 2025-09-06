Attacchi aerei israeliani: Gaza in ginocchio tra distruzione e sfollamenti

La situazione nella Striscia di Gaza si aggrava ulteriormente. L’esercito israeliano ha intensificato i bombardamenti, colpendo infrastrutture vitali e causando un numero crescente di vittime tra i civili. Le forze armate israeliane hanno mirato a diversi grattacieli, costringendo i residenti a evacuare sotto la minaccia di attacchi imminenti. Secondo fonti locali, il bombardamento del grattacielo Soussi ha generato panico tra gli abitanti, costretti a lasciare le proprie case in condizioni di estrema urgenza.

La devastazione di Gaza

Il bombardamento del grattacielo Soussi, alto 15 piani e situato nei pressi di un edificio dell’UNRWA, è solo l’ultimo atto della campagna militare israeliana. Le autorità israeliane hanno giustificato questi attacchi sostenendo che gli edifici fossero utilizzati da Hamas per operazioni militari e di intelligence. Tuttavia, i funzionari del governo di Gaza hanno respinto queste affermazioni, definendole parte di una strategia sistematica per giustificare attacchi contro civili e infrastrutture.

“Queste operazioni stanno causando panico tra la popolazione. Il tempo dato per evacuare è assolutamente insufficiente,” ha dichiarato Hani Mahmoud di Al Jazeera, sottolineando l’impossibilità di un’evacuazione sicura in tali condizioni. La testimonianza di Mahmoud riflette l’angoscia crescente tra i residenti, che si trovano di fronte alla devastazione e alla paura costante di nuovi attacchi.

Secondo il Ministero della Salute di Gaza, solo nell’ultimo giorno, almeno 68 palestinesi sono stati uccisi e 362 feriti a causa dei bombardamenti. Tra le vittime, ci sono 23 ricercatori di aiuto umanitario e 143 feriti a causa delle operazioni israeliane. Inoltre, il numero delle vittime causate dalla fame, aggravata dall’assedio, è aumentato a 382, tra cui 135 bambini.

Un contesto di guerra e sfollamento

Dal 7 ottobre 2023, data dell’inizio della guerra, le stime indicano che oltre 64.368 palestinesi sono stati uccisi e 162.367 feriti. Le conseguenze del conflitto non si limitano ai bombardamenti; l’intera infrastruttura della Striscia di Gaza è stata devastata, con il 90% delle strutture distrutte. Gli ospedali faticano a far fronte alla crescente richiesta di assistenza medica, e i rifugi temporanei sono diventati obiettivi di bombardamenti, creando un ciclo di vulnerabilità e paura.

Un testimone oculare ha descritto il ritorno a casa nel quartiere Zeitoun, affermando che “quello che abbiamo costruito in 50 anni è stato raso al suolo in cinque giorni”. La distruzione è così profonda che molti si chiedono quale futuro possa avere Gaza. “Cosa potremmo tornare a trovare? Non c’è nulla a cui tornare,” ha dichiarato un residente, evidenziando il desolante stato della città.

La risposta della comunità internazionale e le speranze di pace

In mezzo a questa crisi, la comunità internazionale ha espresso preoccupazione per la situazione a Gaza. Nonostante le richieste di cessate il fuoco e di aiuti umanitari, la violenza sembra non avere fine. Le autorità locali hanno denunciato l’inefficacia delle cosiddette zone umanitarie, ritenute insicure a causa dei ripetuti attacchi. Molti palestinesi si trovano ora di fronte a una scelta impossibile: rimanere e rischiare la vita o tentare di fuggire in condizioni estremamente pericolose.

Con la continua escalation della violenza, le prospettive di pace sembrano sempre più lontane. La popolazione civile, già provata da anni di conflitto, continua a pagare il prezzo più alto, mentre i leader internazionali cercano di trovare una soluzione duratura a questa crisi umanitaria senza precedenti.