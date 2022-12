Polemica per gli attacchi feroci ed incivili sul web a un tiktoker in gonna.

Ad essere perso di mira AvocadoGab, al secolo Gabriele Gentile, che però non si scoraggia: “Non smetterò di pubblicare”. Ma cosa è successo? Che il giovane influencer ha condiviso una foto sui social in cui indossa una gonna scura pieghettata e corta ed ha perso centinaia di follower. Gabriele Gentile, in arte AvocadoGab, è un tiktoker decisamente molto famoso sulla piattaforma per il suo lavoro.

Attacchi sul web ad un tiktoker in gonna

Quale lavoro? Il giovane possiede insieme alla famiglia un hotel molto rinomato. La scorsa estate il 21enne aveva fatto parlare di sé: aveva fatto coming out e si era proclamato gay. L’ultima foto condivisa, però, ha alzato diversi polveroni tra gli utenti. Come spiega Leggo Gentile ha condiviso sul suo profilo privato Instagram una foto che ritrae se stesso prima di uscire di casa. E il giovane ha reso più “lezioso” il suo outfit indossando una gonna per la prima volta in pubblico.

I commenti: “Con quei peli fai ribrezzo”

Ed ha scritto: “Prima volta fuori di casa con la gonna”. In poche ore il tiktoker ha ricevuto una valanga di commenti spiacevoli: “Sinceramente la gonna mi sembra sempre troppo eccessiva per un uomo”, ha scritto qualcuno nei commenti. “Con quei peli fai ribrezzo”. E ancora: “La gonna con quel gelo, ma come fai”. Ma AvocadoGab ha scritto fiero: “Ho perso centinaia di follower però a quanto pare una gonna su un uomo è stato troppo per alcune persone.

Non smetterò di pubblicare questo tipo di cose, come i top o vestiti femminili”.