Attacchi israeliani su Beirut contro la roccaforte di Hezbollah

Roma, 28 set. (askanews) -Nelle immagini si vede una grande colonna di fumo levarsi in cielo dai sobborghi meridionali di Beirut dopo gli intensi attacchi israeliani della notte.

I bombardamenti hanno colpito il principale bastione di Hezbollah nel Sud della capitale libanese; obiettivo, secondo quanto riferito da Israele, il capo di Hezbollah Hassan Nasrallah. Per la tv di Israele “è stato eliminato”.

Gli attacchi a Beirut sono stati i più feroci da quando Israele ha spostato il focus principale della sua offensiva da Gaza al Libano. Il ministero della Sanità libanese ha annunciato l’evacuazione degli ospedali presenti nella zona meridionale della città e ha chiesto alle strutture sanitarie “non colpite dall’aggressione israeliana di smettere di ricevere i casi non urgenti fino alla fine della prossima settimana” in modo da “fare spazio per ricevere i pazienti dagli ospedali nella periferia sud di Beirut che saranno evacuati a causa degli sviluppi dell’aggressione”.

Centinaia di civili e famiglie in fuga. Da parte sua, Hezbollah ha rivendicato il lancio di razzi in direzione del Nord di Israele, dopo i raid contro la sua roccaforte a Beirut.