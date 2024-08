Attacchi russi su Kharkiv, uccise 7 persone fra cui una ragazzina di 14 anni

Kharkiv (Ucraina), 31 ago. (askanews) - Almeno sette persone, tra cui una ragazzina di 14 anni, sono state uccise in una serie di attacchi aerei russi su Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina, nel nord-est del paese. Secondo quanto riporta la Bbc, circa 60 persone sono state ferite dagli attacchi,...

Kharkiv (Ucraina), 31 ago. (askanews) – Almeno sette persone, tra cui una ragazzina di 14 anni, sono state uccise in una serie di attacchi aerei russi su Kharkiv, la seconda città dell’Ucraina, nel nord-est del paese. Secondo quanto riporta la Bbc, circa 60 persone sono state ferite dagli attacchi, in cui è stato colpito anche un parcogiochi. Nelle immagini, i soccorsi della protezione civile e dei pompieri ucraini in azione dopo i raid.