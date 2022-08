Attacco a Salman Rushdie, lo scrittore accoltellato

Roma, 12 ago. (askanews) – Attacco contro Salman Rushdie: un uomo si è scagliato contro lo scrittore subito prima di una conferenza in una sala di Chautauqua nello Stato del New York e lo ha accoltellato. Rushdie, soccorso nella sala dai presenti, è stato elitrasportato in un ospedale della zona. Secondo un comunicato della polizia dello Stato di New York, sarebbe stato ferito al collo.

L’assalitore è stato arrestato.

Lo scrittore indiano con cittadinanza britannica, 75 anni, è autore di celeberrimi romanzi fra cui “I figli della mezzanotte” e nel 1988 i “Versetti Satanici”, una storia ritenuta blasfema dall’Islam radicale.

L’Iran di Khomeini decretò una fatwa con la condanna a morte di Rushdie, offrendo una ricompensa di tre milioni di dollari a chi lo avesse ucciso. Lo scrittore si rifugiò in Gran Bretagna. Diversi traduttori del romanzo hanno subito attacchi negli anni.