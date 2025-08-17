Attacco aereo israeliano a Sana’a: centrale Houthi danneggiata

AGGIORNAMENTO ORE 08:30 – All’alba di oggi, domenica 17 agosto, l’esercito israeliano ha lanciato un attacco aereo mirato su una centrale elettrica nella capitale yemenita, Sana’a, attualmente sotto il controllo del movimento Ansar Allah, noto come Houthi. Il bombardamento ha colpito in particolare i generatori della centrale di Haziz, situata nel distretto di Sanhan, a sud della città.

Secondo le informazioni diffuse dai media ufficiali di Ansar Allah, l’attacco si è articolato in due distinte ondate di bombardamenti, che hanno messo fuori servizio diversi generatori. Dopo il bombardamento, un incendio si è sviluppato, ma le autorità yemenite sono riuscite a domarlo rapidamente. Fortunatamente, non ci sono stati segnalati feriti.

Dettagli dell’attacco

Il primo attacco ha avuto luogo intorno alle 5 del mattino, ora locale. Le esplosioni hanno risuonato in tutto il distretto, generando panico tra i residenti. Le forze di Ansar Allah hanno confermato che il bombardamento ha inflitto danni significativi ai generatori, vitali per la fornitura di energia elettrica nella regione. La centrale di Haziz rappresenta uno dei principali fornitori di energia per Sana’a, e il suo danneggiamento potrebbe avere gravi ripercussioni su un sistema energetico già fragile e in crisi.

Sul posto confermiamo che i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme che si erano sviluppate a seguito dei bombardamenti. I testimoni oculari hanno riferito di aver visto colonne di fumo nero alzarsi nel cielo, ma le operazioni di emergenza sono state efficienti e, fortunatamente, non sono stati riportati feriti fino a questo momento. Le autorità locali stanno ora monitorando la situazione per valutare i danni e pianificare eventuali interventi di ripristino. La domanda sorge spontanea: come influenzerà questo attacco la già precaria vita quotidiana degli abitanti?

Contesto del conflitto

Negli ultimi anni, lo Yemen è stato teatro di un conflitto devastante che ha coinvolto diverse fazioni, tra cui il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale e il movimento Houthi. Questa escalation di violenza ha generato una crisi umanitaria senza precedenti, con milioni di persone che lottano quotidianamente per la sopravvivenza a causa della mancanza di cibo, acqua e assistenza sanitaria. L’intervento militare da parte di Israele rappresenta un ulteriore elemento di complessità in un panorama geopolitico già intricato.

Le tensioni regionali sono aumentate negli ultimi mesi, e l’attacco alla centrale elettrica di Sana’a è solo l’ultimo episodio di una lunga serie di operazioni militari che caratterizzano il conflitto yemenita. Le autorità israeliane giustificano le loro azioni come necessarie per contrastare minacce alla sicurezza nazionale, ma queste operazioni sollevano interrogativi sulle ripercussioni per la popolazione civile e sulla stabilità dell’intera regione. Non è difficile chiedersi: quali saranno gli effetti a lungo termine su una popolazione già martoriata?

Reazioni e sviluppi futuri

Le reazioni all’attacco non si sono fatte attendere. Funzionari di Ansar Allah hanno condannato l’operazione, definendola un atto di aggressione. La comunità internazionale sta seguendo attentamente gli sviluppi, con richieste di moderazione e di rispetto per i diritti umani in un contesto già drammatico. Si prevede che ulteriori aggiornamenti emergeranno nelle prossime ore, mentre le autorità locali lavorano per affrontare le conseguenze dell’attacco e garantire la sicurezza dei residenti.

AGGIORNAMENTO ORE 09:00: Gli sviluppi continueranno a essere monitorati nel corso della giornata, con particolare attenzione su eventuali reazioni da parte delle forze Houthi e sulla risposta della comunità internazionale. Resteremo vigili e pronti a riportare ogni novità.