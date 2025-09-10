Attacco aereo israeliano contro Ansar Allah: dettagli e conseguenze

L’aviazione israeliana ha eseguito un attacco aereo contro il gruppo yemenita Ansar Allah, noto come Houthi, nella capitale Sana’a. L’attacco è avvenuto in una data non specificata, rivelando un’escalation nel conflitto in corso. Secondo fonti ufficiali del gruppo, i bombardamenti hanno colpito una struttura medica, un ufficio ministeriale e gli uffici di un quotidiano nazionale.

Dettagli dell’attacco

Nel corso del bombardamento, anche il complesso governativo situato ad Al Hazm, capitale del Governatorato di Al Jawf, è stato preso di mira. Le autorità di Ansar Allah hanno riferito che diversi missili sarebbero stati intercettati, ma il bilancio delle vittime è tragico: 9 morti e almeno 118 feriti. Questo attacco segna una nuova fase di violenza nella regione, già segnata da anni di conflitto.

Le immagini e i rapporti dei testimoni oculari descrivono scene di caos e distruzione, con i soccorritori che si affrettano a cercare i sopravvissuti tra le macerie. Un portavoce dei ribelli Houthi ha dichiarato: “Questa aggressione non rimarrà impunita. Siamo solidali con il popolo palestinese e continueremo la nostra lotta.”

Reazioni e conseguenze

Le reazioni all’attacco non si sono fatte attendere. Le autorità yemenite, così come diverse organizzazioni internazionali, hanno condannato l’azione militare israeliana, sottolineando l’urgente necessità di trovare una soluzione pacifica al conflitto. La situazione umanitaria in Yemen, già critica a causa della guerra civile, rischia di aggravarsi ulteriormente con questo nuovo attacco.

Il gruppo Ansar Allah ha rilanciato la propria campagna di sostegno al popolo palestinese, utilizzando l’attacco come un’opportunità per consolidare il proprio messaggio di resistenza. La tensione nella regione è palpabile, con il rischio di ulteriori escalation militari che potrebbero influenzare non solo il Yemen, ma anche l’intero Medio Oriente.

Contesto storico

Il conflitto yemenita ha radici profonde e complesse, con diverse fazioni in lotta per il controllo del paese. Ansar Allah, sostenuto dall’Iran, si è opposto al governo yemenita, supportato da una coalizione guidata dall’Arabia Saudita. Negli ultimi anni, il conflitto ha visto un aumento della violenza e delle violazioni dei diritti umani, portando a una crisi umanitaria senza precedenti.

La comunità internazionale ha spesso sollecitato un cessate il fuoco e colloqui di pace, ma le tensioni tra le diverse fazioni continuano a ostacolare qualsiasi progresso. Con l’attacco aereo di oggi, la situazione in Yemen diventa nuovamente una questione urgente per i leader mondiali.