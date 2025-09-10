Attacco aereo israeliano su Hamas a Doha: cosa sapere

Un attacco aereo israeliano su Doha ha sollevato preoccupazioni internazionali e reazioni forti dai paesi arabi.

Un attacco aereo di precisione lanciato dall’aviazione israeliana ha colpito la sede dell’ufficio politico di Hamas a Doha, in Qatar, mercoledì. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno rivendicato la responsabilità di questo attacco, avvenuto mentre la delegazione di Hamas si trovava nella capitale qatariota per discutere un accordo di cessate il fuoco.

Questo raid ha innescato una serie di condanne da parte di diversi paesi arabi e ha sollevato interrogativi sulla stabilità della regione.

Dettagli dell’attacco e reazioni immediate

Secondo fonti interne di Hamas, tutti i membri della delegazione sono sopravvissuti all’attacco. Due funzionari non identificati dell’organizzazione hanno confermato a Reuters e Al Jazeera che non ci sono state vittime tra i rappresentanti di Hamas. Tuttavia, le autorità qatariote hanno espresso la loro indignazione, dichiarando che non sono più disposte a svolgere il ruolo di mediatori tra Israele e Hamas.

Il Qatar ha condannato fermamente l’attacco, definendolo un atto vile e una violazione delle leggi internazionali. Anche altri paesi, tra cui Iran, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Turchia, Giordania e Kazakistan, hanno rilasciato dichiarazioni di condanna. Il Segretario Generale dell’ONU ha espresso preoccupazione per l’escalation della violenza.

Le implicazioni politiche e la risposta israeliana

Fonti israeliane affermano che gli Stati Uniti avrebbero dato carta bianca a Israele per l’attacco, e che il governo israeliano avrebbe informato il Qatar in anticipo. Questo ha portato a speculazioni riguardo alla strategia di Israele, che sembra mirare a neutralizzare i leader di Hamas durante i negoziati di pace. Secondo le notizie, l’attacco aveva come obiettivo principale i leader di Hamas, tra cui Khalid Mishaal e Khalil Al-Hayya, che erano presenti all’incontro.

La delegazione di Hamas si trovava a Doha per discutere un piano di cessate il fuoco proposto dall’amministrazione Trump, un accordo che era stato accolto positivamente dai leader palestinesi. Tuttavia, la proposta è stata vista da alcuni come una trappola diplomatica per attirare i principali esponenti di Hamas in un’unica sede.

Prospettive future e possibili sviluppi

Nonostante l’attacco, il destino dei leader di Hamas rimane incerto. Alcune fonti saudite sostengono che Al-Hayya sia stato ucciso, mentre altre testate arabe riportano che entrambi i leader siano riusciti a scampare all’attacco. Le tensioni nella regione sono palpabili e le conseguenze di questo attacco potrebbero avere ripercussioni significative sulle future trattative di pace e sulla stabilità del Medio Oriente.

Con il Qatar che si ritira dal ruolo di mediatore e le condanne che continuano a giungere da tutto il mondo arabo, il futuro dei negoziati di pace appare sempre più incerto. Le immagini e i video dell’attacco stanno circolando sui social media, alimentando ulteriormente le polemiche e le tensioni nella regione.