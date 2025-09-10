Attacco aereo israeliano su Sanaa: aggiornamenti e dettagli

Mercoledì, la capitale yemenita Sanaa ha subito attacchi aerei da parte delle forze israeliane, secondo quanto riportato da Al Masirah, emittente affiliata ai ribelli Houthi. L’attacco ha colpito un centro di comando e controllo situato tra due montagne. Le autorità locali e i residenti confermano l’accaduto, ma i danni provocati sono attualmente sconosciuti.

Dettagli dell’attacco aereo

Il portavoce del Ministero della Salute yemenita, Anees al-Asbahi, insieme al portavoce militare Yahya Saree, ha confermato l’esecuzione di attacchi aerei nella capitale. L’emittente Al Masirah ha descritto l’evento come “aggressione israeliana sulla capitale Sanaa”, evidenziando l’intensificazione delle operazioni militari da parte di Israele, non solo in Yemen, ma anche in altre regioni del Medio Oriente.

Inoltre, la Yemen Oil Company ha segnalato che i jet israeliani hanno preso di mira una stazione medica situata lungo la strada al-Sitteen, a sud-ovest della capitale. La natura specifica dell’attacco e le eventuali vittime sono ancora in fase di accertamento, con le autorità che stanno raccogliendo informazioni sul campo.

Contesto regionale

Questo attacco aereo a Sanaa si inserisce in un contesto di escalation delle tensioni nella regione. Israele ha intensificato le sue operazioni militari, non solo in Yemen, ma anche in Gaza, Libano e Siria, mirando a siti ritenuti strategici. La situazione attuale in Medio Oriente è caratterizzata da conflitti complessi e interconnessi, con un impatto significativo sui civili e sulle infrastrutture locali.

Le forze israeliane sono state accusate di bombardamenti indiscriminati e le reazioni internazionali sono attese. Diversi leader mondiali hanno espresso preoccupazione per l’aumento della violenza e per le possibili conseguenze umanitarie, specialmente per la popolazione civile yemenita, già provata da anni di conflitto interno.

Aggiornamenti futuri

AGGIORNAMENTO ORE [tempo]: Le operazioni di soccorso sono in corso e le autorità stanno cercando di valutare la portata dei danni e delle vittime. Sul posto confermiamo che i residenti vivono momenti di paura e incertezza. Si raccomanda cautela mentre si attendono ulteriori sviluppi. Le fonti ufficiali continueranno a fornire aggiornamenti man mano che le informazioni diventano disponibili.

Le notizie su questa situazione in rapida evoluzione continuano a mettere a rischio la vita di migliaia di persone in Yemen e nelle aree circostanti.