Hananya Naftali, portavoce del presidente israeliano Benjamin Netanyahu, ha condiviso un terribile e agghiacciante postino cui ha rivendicato la paternità di Israele rispetto all’attacco all’ospedale di Gaza. Il contenuto, apparso in rete a seguito del raid, è stato poi rimosso appena pochi minuti dopo la sua condivisione e sostituito con un messaggio che riporta una versione dei fatti completamente opposta alla precedente.

Attacco all’ospedale di Gaza, il terribile post del portavoce di Netanyahu

“Israele ha appena attaccato una base terroristica di Hamas all’interno dell’ospedale di Gaza. Un alto numero di terroristi sono morti”, si legge nel post condiviso su X (ex Twitter) dal portavoce del presidente israeliano Netanyahu, Hananya Naftali. Ma il post del portavoce non finisce qui. “È devastante che Hamas lanci razzi dagli ospedali, dalle moschee, dalle scuole e usi i civili come scudi umani”, si legge ancora nel messaggio condiviso da Naftali.

Il clamoroso e incriminante post è rapidamente diventato virale sui social e, in modo eclatante, smentisce la versione data da Israele a seguito del bombardamento. Tel Aviv, infatti, ha puntato il dito contro Hamas asserendo che il razzo sia stato lanciato sulla struttura sanitaria dagli stessi miliziani.

La cancellazione del post e l’inversione di rotta di Israele

Pochi minuti dopo la pubblicazione del messaggio, Naftali ha rimosso il contenuto dal suo profilo X. A seguito della rimozione del post, il portavoce del leader israeliano Netanyahu ha pubblicato un nuovo tweet che riporta una narrazione diametralmente opposta a quella precedentemente condivisa.

“Hamas incolpa Israele dell’attacco all’ospedale di Gaza. Credo che invece sia stato un lancio fallito di un razzo a colpire l’ospedale o un gesto compiuto di proposito per ottenere sostegno internazionale”, ha scritto Naftali nel suo secondo post, accompagnato da un video dell’ospedale distrutto.