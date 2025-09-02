Attacco con coltello nel centro di Marsiglia: cinque feriti

Marsiglia, 2 set. (askanews) – Ha accoltellato diverse persone prima di essere ucciso dalle forze dell’ordine nel centro di Marsiglia.

Cinque persone sono rimaste ferite, una delle quali versa in “condizioni critiche”, ha dichiarato alla stampa il procuratore Nicolas Bessone, secondo cui l’autore del gesto “era noto alla polizia e alla giustizia”.

L’uomo, ha spiegato il procuratore, era un tunisino che ha aggredito con un coltello il gestore di un hotel dal quale era appena stato espulso per mancato pagamento. Ha inoltre aggredito il figlio del gestore e un altro cliente dell’albergo – il più grave – oltre a due passanti.