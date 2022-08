Attacco contro un bus a Gerusalemme: otto feriti, tre sono gravi

La "guerra" fra Israele ed Hamas non si ferma dopo i blitz dei giorni scorsi, attacco armato contro un bus a Gerusalemme: otto feriti, tre sono gravi

Tornano a spirare venti di guerra fra il paese con la stella di Davide e le formazioni arabe di Hamas, poche ore fa c’è stato un attacco contro un bus a Gerusalemme che ha fatto otto feriti, tre dei quali sono gravi .

Stando a quanto riferito in questi ultimi minuti dai media d Israele il sospettato di quell’attacco terroristico sarebbe stato catturato dalle forze di sicurezza di Tel Aviv dopo una caccia casa per casa e perquisizioni a tappeto da parte di una unità fuori copertura dei “mistararvim”.

Attacco contro un bus a Gerusalemme

Il bilancio è serio: almeno otto persone sono rimaste ferite, di cui tre in modo grave e quattro in modo lieve e moderato, in un attacco a fuoco contro un autobus vicino alla tomba del re David.

Il blitz sarebbe avvenuto presso un parcheggio posto nei pressi del lato ovest del Muro del Pianto. Nei mesi scorsi i blitz avevano riguardato soprattutto la spianata delle moschee. L’Ansa riporta che Zaki Heller, portavoce del Magen David Adom, l’equivalente israeliano della Croce Rossa, ha spiegato: “La polizia è stata informata di una sparatoria contro un bus”.

“Due 30enni colpiti a busto e braccia”

“Gli agenti hanno isolato la zona e sono in cerca di un sospettato che è in fuga”.

E ancora: “Siamo arrivati rapidamente sul luogo. I passanti ci hanno fermato per curare due uomini intorno ai 30 anni che erano stati feriti sull’autobus. Erano coscienti e stavano camminando con alcune ferite nella parte superiore del corpo”. Un terzo ferito grave era stato individuato poco dopo, colpito alla testa.