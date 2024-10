Attacco di Israele a ospedale Al-Aqsa: almeno 4 morti e 50 feriti

Gaza, 14 ott. (askanews) - Almeno quattro persone sono state uccise e circa 50 sono rimaste ferite in un attacco aereo all'ospedale Khalil al-Aqsa di Deir Al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. In alcuni video dalla scena dell'attacco, si vedono diversi edifici e tende nella zona dell'ospedale...

Gaza, 14 ott. (askanews) – Almeno quattro persone sono state uccise e circa 50 sono rimaste ferite in un attacco aereo all’ospedale Khalil al-Aqsa di Deir Al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. In alcuni video dalla scena dell’attacco, si vedono diversi edifici e tende nella zona dell’ospedale in fiamme. Secondo alcuni testimoni palestinesi, si tratterebbe di tende utilizzate da sfollati.

Le forze di difesa israeliane hanno affermato di avere colpito “terroristi” che operavano da un centro di comando all’interno del complesso e hanno accusato Hamas di nascondersi tra i civili e di utilizzare strutture come gli ospedali per operazioni terroristiche.

Non è l’unico attacco di oggi a Gaza, ci sono anche dieci morti e trenta feriti per un raid israeliano sul campo profughi di Jabaliya, nel nord del Striscia e 32 persone morte, tra cui 15 bambini in un attacco a una scuola utilizzata come rifugio nella parte centrale di Gaza.