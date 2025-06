Attacco di Israele all'Iran, il mondo ora teme l'escalation

Washington, 13 giu. (askanews) – Lo scontro tra Israele e l’Iran ha radici lontane, quello di questa notte è solo l’ultimo capitolo di una storia lunga decenni di minacce, ultimatum, guerre clandestine e attacchi di diverso genere. L’escalation del conflitto è avvenuta sfidando il monito di Donald Trump e sabotando di fatto i suoi negoziati con Teheran sul nucleare.

La decisione di attaccare i vertici militare iraniani e i siti nucleari delle Repubblica islamica è stata presa dal premier israeliano Benjamin Netanyahu lunedì scorso, quando ha chiamato il presidente americano Donald Trump, informandolo della sua intenzione suggerendo di evacuare il personale americano in Medio Oriente per il timore di ritorsioni iraniane. “L’Iran non deve prendere di mira gli interessi o il personale americano”. È il monito lanciato dal segretario di Stato americano Marco Rubio precisando che si tratta di un’azione unilaterale di Tel Aviv e che gli Stati Uniti non sono coinvolti negli attacchi contro la Repubblica Islamica.

Il rappresentante dell’Iran presso le Nazioni Unite a New York, ha condannato fermamente gli attacchi israeliani chiesto l’immediata convocazione di una riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza dell’Onu. Da tutto il mondo si moltiplicano gli appelli alla de-escalation del conflitto.

L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea) ha invitato “entrambe le parti a esercitare moderazione per evitare un’ulteriore escalation”.

“Ho ripetutamente affermato che gli impianti nucleari non devono mai essere attaccati, indipendentemente dal contesto o dalle circostanze” ha detto Rafael Grossi. Anche la Cina si è detta estremamente preoccupata per le gravi conseguenze che gli attacchi israeliani contro l’Iran potrebbero comportare. Italia e Francia invitano alla moderazione e la Turchia chiede a Israele di fermare gli attacchi.