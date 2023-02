Attacco hacker, cosa è successo: in corso il vertice a Palazzo Chigi

Attacco hacker, cosa è successo: in corso il vertice a Palazzo Chigi

Attacco hacker, cosa è successo: in corso il vertice a Palazzo Chigi

Attacco hacker, cosa è successo: in corso il vertice a Palazzo Chigi fra Agenzia di Cybersicurezza, Dipartimento informazioni e sicurezza e vertici

Attacco hacker in Italia e non solo, cosa è successo: in corso il vertice a Palazzo Chigi che dovrebbe fare un sunto dei danni e del timing di recupero.

L’esecutivo sta facendo il punto della situazione ed a Palazzo Chigi è in corso un vertice con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale Roberto Baldoni e la direttrice del Dipartimento informazioni e sicurezza Elisabetta Belloni.

Attacco hacker, cosa è successo: il summit

L’attacco hacker che ha coinvolto decine di server e siti in Italia e migliaia nel mondo avrebbe fatto 2100 “bingo”.

La riunione ha lo scopo anche di “confermare la promozione della adeguata strategia di protezione, peraltro da tempo già in atto”. Ma quale sarebbe stato il “buco della serratura” in cui si sono insinuati gli hacker?

La falla in VMware e la “porta socchiusa”

I media citano una falla del software VMware, lo stesso che nel 2021 aveva rilasciato una patch di aggiornamento che però molti utenti avevano ignorato, ecco: in cibernetica quello equivale a lasciare la porta socchiusa con i ladri in strada.

Da quanto si apprende per tutte le aziende attaccate è comparso un messaggio: “Allarme rosso!!! Abbiamo hackerato con successo la tua azienda. Tutti i file vengono rubati e crittografati da noi. Se si desidera recuperare i file o evitare la perdita di file, si prega di inviare 2.0 Bitcoin. Invia denaro entro 3 giorni, altrimenti divulgheremo alcuni dati e aumenteremo il prezzo”. E ancora: “Se non invii bitcoin, informeremo i tuoi clienti della violazione dei dati tramite e-mail e messaggi di testo”.

L’attacco è emerso con la situazione-spia della giornata terribile in cui la rete Tim è andata in down lasciando milioni di utenti senza internet e “provocando disservizi anche ai bancomat”.

I casi scollegati di Tim e bancomat

Attenzione però: azienda e polizia postale escludono legami con l’attacco dei pirati informatici. Che la cosa sia seria però lo dimostrano l’incontro di oggi a Palazzo Chigi e poi l’informativa delle scorse settimane del premier Meloni in Consiglio dei ministri” Gli esperti dell’Agenzia per la Cybersicurezza avevano allertato diversi soggetti pubblici e privati.

E l’esperto di cybersecurity Stefano Zanero, professore associato di computer security al Politecnico di Milano, ha detto intervenendo in una diretta social e ridimensionando il caso: “Al mondo è interessato qualche migliaio di aziende, ma nulla di nuovo“.