Attacco hacker su Twitch, rubati tutti i dati della piattaforma: cosa succede e quali sono i rischi

Grave attacco hacker su Twitch e dati sensibili rubati dalla piattaforma: gli esperti consigliano di modificare la password.

Un grave attacco hacker è avvenuto su Twitch e sarebbe stato causato da un torrent piuttosto potente. Si tratta di una piattaforma online per giochi in streaming che è stata hackerata. La notizia è stata diffusa dal sito VGC.

Attacco hacker a Twitch, cosa è accaduto

Un attacco in piena regola con un torrent 4chan che avrebbe preso una mole importante di dati privati e quindi sensibili. Attualmente è stato consigliato agli utenti, in possesso di account Twitch, di cambiare password e scegliere per l’autenticazione a due fattori.

Attacco hacker a Twitch, i dettagli

Sul sito 4chan è stato rilasciato un torrent da 125GB che includerebbe il pacchetto Twitch e la cronologia. Secondo quanto riportato sul sito sarebbero in corso delle verifiche su quanto accaduto.

VGC parla invece di una notizia con una grande fuga di dati.

Attacco hacker a Twitch, cosa è stato rubato

I dati rubati si rifanno al codice sorgente di Twitch per quanto concerne la cronologia dei commenti, i dati dei clienti, alcuni strumenti interni e tanto altro materiale informatico. Nel torrent potrebbero esserci password crittografate, da qui il consiglio di cambiarla nel minor tempo possibile: questo è quanto consigliato visto l’attacco hacker subito su Twitch.