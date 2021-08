Attacco hacker, Zingaretti: situazione grave, matrice sconosciuta

Roma, 2 ago. (askanews) – “Noi non conosciamo la matrice dell’attacco cyber che è avvenuto e sta avvenendo e tutte le ipotesi e le opzioni sulla matrice dell’attacco sono al vaglio e valutate in questo momento dagli investigatori”: lo ha precisato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, nel corso di una conferenza stampa – trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Regione Lazio – dedicata agli attacchi hacker che hanno messo sotto scacco l’ente regionale.

“Nella notte tra domenica e lunedì, intorno alle ore 2.30, c’è stato un nuovo tentativo di accesso al sistema che è stato respinto e questo secondo non ha prodotto danni ulteriori all’efficienza della rete”, ha annunciato Zingaretti.

“La situazione è molto seria e molto grave”, ha detto il governatore.

“Come è stato anche sui giornali confermo che sono state rilevate operazioni che arrivano, e attacchi, che arrivano dall’esterno del Paese, da altre nazioni.

Non è stata formalizzata alcuna richiesta di riscatto rispetto a quanto è avvenuto”, ha precisato ancora Zingaretti.

“La campagna vaccinale non si è mai interrotta, sta andando avanti, sono momentaneamente sospese le prenotazioni”, ha concluso, sottolineando che la banca dati ha già registrate 500.000 prenotazioni fino al 13 agosto.