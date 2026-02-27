Home > Cronaca > Attacco informatico mette fuori servizio piattaforme della pubblica amministr...

Attacco informatico mette fuori servizio piattaforme della pubblica amministrazione

Un attacco informatico ha interrotto servizi pubblici in varie regioni italiane, con uffici e sportelli in tilt e indagini in corso

Attacco informatico blocca servizi pubblici in diverse regioni italiane

I fatti sono questi: il governo italiano e numerose amministrazioni locali subiscono un massiccio attacco informatico che nella mattinata di oggi ha reso inaccessibili piattaforme digitali e sportelli. L’episodio è avvenuto in uffici pubblici e servizi online di più regioni, con picchi nelle grandi città. Secondo fonti ufficiali, gli investigatori ipotizzano un ransomware diffuso partito da una campagna di phishing.

I fatti

La notizia è arrivata alle autorità locali nella mattinata di oggi. L’attacco ha interessato portali di prenotazione, sistemi di pagamento e sportelli digitali. Confermano dalla questura difficoltà di accesso ai servizi essenziali in diverse province. Le autorità hanno attivato le procedure di emergenza e la protezione civile digitale.

Le conseguenze

I disservizi hanno provocato ritardi nelle pratiche amministrative e difficoltà per i cittadini. Secondo fonti ufficiali, alcune attività sono state temporaneamente sospese per garantire la sicurezza dei dati. Le indagini proseguono per accertare l’origine dell’attacco e quantificare l’impatto. È previsto un aggiornamento delle autorità competenti nei prossimi sviluppi.

Impatto operativo

Le autorità segnalano ripercussioni sui servizi anagrafici, sulle pratiche edilizie e sulle piattaforme di pagamento. Le code agli sportelli aumentano e le comunicazioni ufficiali invitano all’uso di canali alternativi. Squadre informatiche interne e nuclei di risposta rapida isolano i sistemi compromessi e verificano i backup e l’integrità dei dati. È previsto un aggiornamento delle autorità competenti nei prossimi sviluppi.

Indagini e misure in corso

La polizia postale e l’agenzia per la sicurezza nazionale conducono indagini coordinate con consulenti esterni. Gli investigatori cercano di identificare vettore e autori, valutando possibili collegamenti internazionali. Il ministero competente ha bloccato temporaneamente alcuni accessi remoti e dispone il reset delle credenziali per account amministrativi. Prosegue la verifica dei log e delle vulnerabilità sfruttate, con priorità al ripristino dei servizi essenziali e alla protezione delle informazioni sensibili.

I fatti sono questi: è attesa nelle prossime ore una conferenza stampa congiunta delle autorità competenti per fare il punto sull’estensione dell’attacco e sui primi risultati delle analisi forensi. Le autorità illustreranno le misure di mitigazione adottate e le priorità per il ripristino dei servizi essenziali. Confermeranno inoltre eventuali indicazioni per la tutela dei dati sensibili e i prossimi passaggi delle indagini. L’episodio è in evoluzione; il prossimo aggiornamento ufficiale avverrà durante la conferenza stampa.