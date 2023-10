ll mondo della politica italiana si è unito per condannare fermamente quanto avvenuto a Israele. Palazzo Chigi: "Seguiamo da vicino il brutale attacco".

Il terribile attacco che Hamas ha inferto a Israele ha scosso intere nazioni. Anche il mondo della politica italiana è stato profondamente colpito da ciò che è avvenuto nelle scorse ore. Tra le persone ad intervenire anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Ferme condanne sono arrivate inoltre anche dalla Lega di Matteo Salvini o ancora dal Partito Democratico, Azione e il Movimento Cinque Stelle guidato da Giuseppe Conte.

Il governo italiano segue da vicino il brutale attacco che si sta svolgendo in Israele. Condanna con la massima fermezza il terrore e la violenza contro civili innocenti in corso e sostiene il diritto di Israele a difendersi. Il terrore non prevarrà mai. — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) October 7, 2023

Attacco a Israele, le reazioni della politica italiana

Il capo della Farnesina Antonio Tajani ha lanciato un appello ad Hamas, chiedendo che venga cessata la violenza: “Il governo condanna con la massima fermezza gli attacchi a Israele. Sono a rischio la vita delle persone, la sicurezza della regione e la ripresa di qualsiasi processo politico”.

La stessa Farnesina su X ha scritto: “Farnesina, in stretto raccordo con l’ambasciata in Israele e in consolato a Gerusalemme, continua a monitorare l’evoluzione della situazione di sicurezza nel Paese. Invitiamo i connazionali alla massima prudenza. Unità di Crisi attivata. Numero di emergenza: +39 06 36225”. Anche dal vicepremier e ministro dei trasporti, Matteo Salvini è arrivato il suo sostegno a Israele: “Tutto il mio sostegno al popolo di Israele, sotto violento e vigliacco attacco da parte di estremisti islamici”.

#Israele. Farnesina, in stretto raccordo con @ItalyinIsrael e @ItalyinJlem continua a monitorare l’evoluzione della situazione di sicurezza nel Paese. Invitiamo i connazionali alla massima prudenza. Unità di Crisi attivata. Numero di emergenza: +39 06 36225. — Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) October 7, 2023

Il Governo condanna con la massima fermezza gli attacchi a #Israele. Sono a rischio la vita delle persone, la sicurezza della regione e la ripresa di qualsiasi processo politico. Hamas cessi subito questa barbara violenza. Sosteniamo il diritto di 🇮🇱 ad esistere e difendersi. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) October 7, 2023

Mattarella: “Vicino al lutto delle famiglie delle vittime”

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, attraverso un comunicato sul sito istituzionale del Quirinale ha dichiarato: “Ho appreso con profonda costernazione la notizia dell’attacco che dall’alba di questa mattina ha coinvolto diverse regioni dello Stato di Israele. In queste drammatiche circostanze giungano a Lei, Signor Presidente, e a tutti i cittadini israeliani le espressioni della solidarietà dell’Italia. Siamo sinceramente vicini al lutto delle famiglie delle vittime e auguriamo ai numerosi feriti un pronto e completo ristabilimento.Desiderio altresì ribadire la più ferma e convinta condanna di questo proditorio attacco, che attenta alla sicurezza di Israele e allontana la prospettiva di una pace duratura – da tutti auspicata e avvertita come necessaria – tra israeliani e palestinesi”.

Così invece Palazzo Chigi: “Il governo italiano segue da vicino il brutale attacco che si sta svolgendo in Israele. Condanna con la massima fermezza il terrore e la violenza contro civili innocenti in corso. Il terrore non prevarrà mai. Sosteniamo il diritto di Israele a difendersi”.