I micidiali razzi "Huragan" fanno una strage in una zona residenziale di Chasiv Yar, terribile attacco russo con missili nel Donetsk: 6 morti e 30 feriti

La denuncia del presidente dell’amministrazione militare regionale Pavel Kirilenko è netta: c’è stato un terribile attacco russo con missili nel Donetsk che ha fatto 6 morti e 30 feriti censiti finora. Secondo le notizie che trapelano ci sono persone ancora intrappolate in una palazzina e fra i morti c’è anche un bambino di 9 anni.

I soccorritori sono all’opera da ore per cercare di estrarre dalle macerie quante più persone possibile.

Attacco russo con missili nel Donetsk

Ad essere preso di mira in particolare un edificio residenziale di Chasiv Yar, nella regione di Donetsk dell’Ucraina orientale. Le truppe di Vladimir Putin avrebbero utilizzato missili Huragan BM 27 a lunga gittata. Si tratta di armi micidiali da 220 mm lanciate da mezzi su ruota ed utilizzate per bombardamenti a medio e lungo raggio.

In quasi 600mila senza corrente

Tutto questo mentre nell’intera zona, secondo quanto riporta Unian, sono circa 592.000 i cittadini ucraini che ormai non hanno più accesso all’energia elettrica. La fonte ufficiale è quella del Ministero dell’Energia di Kiev . La notizia è stata ripresa anche dal Kiev Independent che ha dato le cifre zona per zona: nel Donetsk ci sono 350mila persone in blackout, a Luhansk 130mila, a Mykolaiv 30mila ed a Kharkiv 28mila.