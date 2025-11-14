Attacco russo su Kiev nella notte con missili e droni, 4 morti

Kiev, 14 nov. (askanews) – Nelle immagini i servizi di emergenza ucraina spengono gli incendi dopo un violento attacco russo con missili e droni sulla capitale Kiev. Il raid notturno ha causato la morte di quattro persone e danneggiato edifici residenziali in tutta la città, 8 su 10 i distretti colpiti, secondo le autorità ucraine. I feriti sarebbero decine.

“Circa 430 droni e 18 missili sono stati utilizzati durante questo attacco”, ha detto il presidente Zelensky. “Si è trattato di un attacco deliberatamente calcolato per infliggere il massimo danno alle persone e alle infrastrutture civili”, ha aggiunto.