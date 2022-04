Attacco terroristico a Tel Aviv, almeno 2 morti e alcuni feriti

Tel Aviv, 8 apr. (askanews) – Torna la violenza in Israele, nella notte un attacco terroristico ha colpito il cuore di Tel Aviv. Due persone sono morte, mentre altre sono rimaste ferite. Si tratta del quarto attentato in poco più di due settimane.

Secondo quanto riferito dalla polizia almeno due hanno aperto il fuoco in tre posti diversi nei pressi di via Dizengoff la zona della movida di Tel Aviv piena di bar e ristoranti.

Uno degli autori è stato individuato e ucciso dalla polizia. Secondo fonti israeliane si tratta di un palestinese, che ha aperto il fuoco sugli inseguitori.

La situazione nel paese è molto tesa anche perchè è in corso il Ramadan e ci si prepara alla Pasqua ebraica: “Stamattina sono tornato a casa subito dopo l’attentato terroristico, la sensazione è di insicurezza nelle strade di Tel Aviv”, racconta questo giovane ingegnere che però dice che probabilmente continuerà a uscire e andare nei bar.

In seguito a questi attentati, le forze dell’ordine e i servizi di sicurezza interna hanno messo in campo una vasta operazione antiterrorismo in cui sarebbero già state arrestati dozzine fiancheggiatori di gruppi vicini all’Isis.