Attacco terroristico a Tel Aviv, tre feriti durante una sparatoria: attentatore ucciso dalla polizia

Attacco terroristico a Tel Aviv: tre cittadini israeliani sono rimasti feriti durante una sparatoria avvenuta nel cuore della capitale di Israele. Uno dei feriti verte in gravi condizioni.

Attacco terroristico a Tel Aviv, tre feriti durante una sparatoria

La sparatoria che si è consumata a Tel Aviv è un attacco terroristico: a confermarlo è stata la polizia israeliana. L’attentato è stato compiuto all’incrocio tra la via Dizengoff e la via Ben Gurion.

A seguito dell’assalto, l’attentatore è stato identificato come un giovane palestinese di 22 anni che è risultato essere membro di Hamas. In un primo momento, il ragazzo era riuscito a dileguarsi tra la folla ma, poi, è stato individuato e neutralizzato dagli agenti. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, la polizia israeliana ha aperto il fuoco contro il 22enne in fuga, uccidendolo.

L’attacco terroristico è stato rivendicato da Hamas. Il portavoce dell’organizzazione politica e paramilitare palestinese islamista, sunnita e fondamentalista di estrema destra, Hazem Kassem, ha commentato la sparatoria da Gaza descrivendola come “un’operazione eroica” e una “reazione naturale e morto rapida al crimine di oggi a Jaba”, villaggio della Cisgiordania in cui, nella mattinata di giovedì 9 marzo, tre miliziani della Jihad islamica sono stati assassinati.

Attentatore ucciso dalla polizia

Dopo la sparatoria, Tel Aviv è precipitata nella paura mentre in cielo si ammassavano gli elicotteri della polizia. Prima dell’attacco terroristico, la giornata si era contraddistinta per le continue proteste contro la riforma giudiziaria del governo guidato da Benyamin Netanyahu.

Stando a quanto riferito dal capo della polizia, licenziato proprio a seguito delle proteste del 9 marzo dal ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, l’attentatore ha aperto il fuoco contro un gruppo di persone ferme dinanzi a un bar. “Due agenti di sicurezza che si trovavano sul luogo hanno intercettato il terrorista e lo hanno eliminato”, ha detto il capo della polizia.

Alcuni video dell’assalto sono stati diffusi sui social: nelle clip si sente in modo netto e distinto il suono degli spari e le urla delle persone che scappano in preda al panico.

I tre feriti sono stati trasportati in ospedale. Uno di questi verte in condizioni estremamente delicate ma, secondo quanto spiegato dalle autorità locali, il paziente è stato stabilizzato e verrà presto sottoposto a un intervento chirurgico. Intanto, il sindaco di Tel Aviv, Ron Huldai, ha invitato la popolazione a restare chiusa in casa per consentire alla polizia di lavorare in sicurezza e dare la caccia a eventuali complici dell’attentatore.