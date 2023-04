Attentato a Tel Aviv, ucciso un turista italiano - Video

Tel Aviv, 7 apr. (Adnkronos) - Un turista italiano di circa 30 anni è morto oggi a Tel Aviv e almeno 6 persone sono rimaste ferite in un attacco terroristico compiuto sul lungomare. Secondo il Jerusalem Post, nell'attentato di stasera sarebbero rimasti feriti "italiani e britannici&...

Tel Aviv, 7 apr. (Adnkronos) – Un turista italiano di circa 30 anni è morto oggi a Tel Aviv e almeno 6 persone sono rimaste ferite in un attacco terroristico compiuto sul lungomare. Secondo il Jerusalem Post, nell'attentato di stasera sarebbero rimasti feriti "italiani e britannici". Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, segue con apprensione gli aggiornamenti sull'attacco. La Farnesina su Twitter esprime "orrore e profondo sgomento per il vile attentato a Tel Aviv", ricordando che l'Unità di Crisi è operativa H24.

L'ATTACCO – Secondo la ricostruzione dei media locali, un uomo ha aperto il fuoco da un'auto uccidendo il turista ed è stato 'neutralizzato'. Secondo il sito Walla News, il responsabile dell'attacco sarebbe un arabo-israeliano.

Il Jerusalem Post afferma che il terrorista dopo aver sparato avrebbe tentato di investire dei pedoni prima che la sua auto si ribaltasse, probabilmente a causa dei tentativi degli agenti di 'neutralizzarlo'. Il terrorista sarebbe stato ucciso dalla polizia.

JIHAD – L'attentato è una "risposta naturale e legittima ai crimini dell'occupazione contro il popolo palestinese". Così in una nota la Jihad Islamica, che ricorda come l'attentato sia stato eseguito a un anno esatto di distanza dall'attacco nei pressi di Dizengoff Street, nel centro di Tel Aviv, in cui morirono tre persone.

NETANYAHU – Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, è stato informato dell'attacco a Tel Aviv e ha dato disposizione di richiamare tutti i riservisti della Guardia di frontiera, con una decisione che potrebbe indicare l'avvicinarsi di una nuova escalation. Lo riporta il Times of Israel, precisando che il premier ha anche ordinato all'esercito di mobilitare ulteriori unità.