Era in piedi su un piccolo podio in strada quando è stato centrato al torace: terribile attentato all’ex premier giapponese Shinzo Abe: è gravissimo

Un attentato è stato messo in atto contro l’ex premier giapponese Shinzo Abe che si trova in gravi condizioni in ospedale. Un uomo gli ha sparato due o tre colpi di fucile semi automatico a distanza ravvicinata durante un evento politico nella prefettura di Nara.

Abe è stato è stato ferito da colpi di arma da fuoco durante un evento elettorale nel Giappone centrale, mentre era su un piccolo podio in strada a tenere un discorso. I colpi hanno centrato Abe al torace, facendolo stramazzare a terra mentre teneva un comizio.

Attentato all’ex premier giapponese

L’ex premier è stato immediatamente trasportato in ospedale e secondo quanto riportato dai media locali ed alcune dichiarazioni ufficiali non avvalorate, Abe “sembrerebbe non mostrare segnali vitali“.

I proiettili avrebbero colpito cuore e polmoni. Il presunto responsabile della sparatoria è un uomo di 46 anni originario della prefettura di Nara, ed è stato subito fermato ed arrestato. Era armato con un fucile semiautomatico e pare abbia ferito anche altre persone.

Attentatore arrestato e sotto interrogatorio

L’uomo è in custodia della polizia ed al momento le motivazioni del suo gesto e di quella esplosione di violenza sono sconosciute e non si sa se siano state terroristiche o personali.

Il governo giapponese ha confermato che “un uomo, ritenuto essere l’attentatore, è stato preso in custodia“. La polizia avrebbe già recuperato l’arma usata per sparargli. Abe si dimise per motivi di salute da primo ministro del Giappone nel 2020. Il politico è infatti affetto da una rettocolite ulcerosa. Era stato il successore di Junichiro Koizumi, che aveva preannunciato a propria volta le dimissioni per motivi personali.